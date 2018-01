Ethiopie: Libération massive de prisonniers au pays, oui mais...

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) vont plancher, du 22 au 29 janvier à Addis-Abeba,… Plus »

Sur Facebook, Fiston de RDC se veut aussi prudent : "Doucement, écrit-il, attendons qu'ils soient tous relâchés et que l'État accepte de respecter les libertés et les droits des opposants. A ce moment là, nous pourrons croire à une démocratisation. Parce que celui ou ceux qui sont relâchés aujourd'hui, peuvent être encore arrêtés demain ! "

Moulaye de Bamako estime que "libérer des opposants est un pas vers la liberté, mais ce n'est pas une avancée vers la démocratie. Il faut faire plus, par exemple accepter les débats politiques avec les opposants, qu'ils aient la liberté d'expression, organiser des élections transparentes, mener une politique de justice sociale, instaurer un équilibre de contrôle entre l'exécutif et le législatif".

Ghislain du Burundi nous a laissé un message sur WhatsApp dans lequel il estime que cette politique de fer menée en Ethiopie fait d'autant plus mal que le pays représente l'Union africaine (elle y a son siège) et ses valeurs. Ghislain se réjouit néanmoins de ce premier pas, à l'instar d'Amnesty International:

SurTwitter toujours, Ana Gomez, députée socialiste au Parlement européen, écrit que c'est une grande joie et un soulagement. "Son emprisonnement prouve la nature répressive du régime". Et selon la députée, sa libération montre que le gouvernement s'approche de la fin (voir tweet ci-dessus)!

Le juriste éthiopien Betru Dibaba estime lui aussi que ces libérations sont insuffisantes et déclare à la DW Amharique: "Les prisonniers politiques sont condamnés en Ethiopie, lorsqu'ils ont appelé à protester par des moyens pacifiques. D'autres parce qu'ils ont participé à l'étranger des manifestations en lien avec la question des droits de l'Homme." Selon lui, ces militants "sont emprisonnés parce qu'ils ont défendu l'intérêt général" alors même qu'il s'agit d'"un droit reconnu par la constitution" et de poursuivre: "il serait juste de les libérer tous sans condition. Seuls quelques-uns sont libérés mais beaucoup restent en prison".

Le plus célèbre des détenus libérés est le leader de l'opposition oromo Merera Gudina, du Congrès fédéral oromo. Il était inculpé notamment d'incitation aux émeutes et d'avoir préparé un coup d'État, alors que la plupart des autres prisonniers sont accusés de violences ethniques (à la frontière entre les régions oromo et somali, dans le sud du pays).

