Libye: L'envoyé de l'ONU met en garde contre un statu quo qui n'est pas tenable

La crise humanitaire qui sévit en Libye continue également de toucher les migrants en partance pour l'Europe, a rappelé M. Salamé. Il a condamné les « marchés aux esclaves » et les conditions de détention « inhumaines » observées dans certains centres de transit, et les sévices auxquelles ces populations vulnérables sont soumises.

De ce cadre constitutionnel, et de législations adéquates, dépendent la tenue d'élections crédibles plus tard cette année et la formation d'un gouvernement en mesure de répondre aux attentes des citoyens. M. Salamé s'est toutefois félicité des avancées réalisées dans l'actualisation des listes électorales.

« Des hommes, des femmes et des enfants continuent d'être tués ou blessés lors de tirs croisés et d'attaques aveugles, les groupes armés se livrant à des affrontements dans des zones résidentielles », a déploré le Représentant spécial.

Au cours du mois écoulé, des affrontements ont éclaté près de la frontière avec la Tunisie entre des forces affiliées à deux communautés rivales, tandis que la zone à l'est de Tripoli reste un point chaud et que les tensions sont vives autour de Derna, a-t-il précisé.

