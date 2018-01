Ile Maurice: Cyclones - «L'œil est d'un calme trompeur»...

Carol a également causé énormément de dégâts. Des vents de 256 km/h ont été enregistrés à Port-Louis, 238 km/h à Pamplemousses et 221 km/h à Plaisance. On estime même que les rafales à Quatre-Bornes ont atteint les 280 km/h. Après le passage de Carol, environ 70 000 maisons détruites et 100 000 personnes sans domicile ont été recensées. Il y a eu 42 morts et plus de 1 700 blessés.

Lors du passage de Gervaise en 1975, le phénomène a traversé Maurice et, d'un coup, il y a eu un calme plat. En fait, tout le pays se trouvait dans l'œil du cyclone. Puis, à nouveau, les vents se sont déchaînés, à 280 km/h, dans le sens opposé. Bilan : 10 morts et des milliers de sans-abri.

L'œil est sans doute le point le plus calme d'un cyclone. Un calme qui peut laisser présager que le pire est passé. Mais ne vous y méprenez pas. Soyez vigilant et restez à l'abri.

