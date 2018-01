Togo: Koroki, Hold-up parfait et un retour au sommet !

Il a été annoncé comme le match au sommet de cette 12ème journée, le match Sémassi-US Koroki à Sokodé. Et bien, on peut dire qu'il a tenu ses promesses même s'il n'y a eu qu'un seul but.

A l'arrivée, c'est un hold-up des joueurs de Tchamba qui l'emporte sur un score étriqué d'un but à zéro. C'est en tout cas une victoire dont la conséquence directe est le retour de Koroki au sommet, qu'il partage avec sa victime du jour, Sémassi.

Les impressionnantes victoires de la journée ont été enregistrées à Womé et à Dapaong. Dans une bonne dynamique, d'une victoire et d'un nul lors des journées précédentes, les Messagers de Fiokpo qui recevaient les Kondonas d'ASKO ont battus ces derniers sur un score de deux buts à zéro (2-0). Quant à Foadan dont la situation fait craindre, il s'est donné un bol d'air en étrillant Unisport. La formation du septentrion du Togo s'est fait du bien avec les buts d'Eric Koura (10ème), d'Alassane Nassam (45ème) et d'Inoussa Fousséni (57ème).

Pour sa part, l'AS OTR qui recevait Anges a tiré son épingle du jeu en inscrivant le seul but de la partie. Une victoire importante puisqu'il permet au club OTRois de faire sa remontée dans le classement.

A part AS Togo-Port-Kotoko reporté à cause du déplacement pour match amical international du club portuaire avec les Buffles de Borgou, Bénin voisin, les autres rencontres de la 12ème journée ont été soldées par des nuls.

Résultats

ASCK-Agaza 2-2

Espoir-Dyto 1-1

Sémassi-Koroki 0-1

Maranatha-ASKO 2-0

Gbikinti-Gomido 1-1

AS OTR-Anges 1-0

Foadan-Unisport 3-0

Classement Telegramme228

1. US Koroki 23 pts +7

2. Sémassi FC 23 pts +7

3. Dyto FC 22 pts +9

4. Gomido FC 22 pts +6

5. AS Togo Port 21 pts +6 (-1)

6. AS OTR 20 pts +4

7. ASCK 19 pts +5

8. Gbikinti FC 15 pts +0

9. Maranatha FC 14 pts +1

10. Agaza FC 14 pts -3

11. ASKO 14 pts -6

12. Anges FC 14 pts -8

13. Unisport 13 pts -4

14. Foadan FC 10 pts -4

15. Espoir FC 9 pts -8

16. Kotoko FC 4 pts -13 (-1)

T228

