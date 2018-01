Gabon: Jean Ping absent pour sa convocation au tribunal

Le juge d'instruction doit être sanctionné et même traduit en conseil de discipline, a ajouté Me Eric Iga Iga. «

Le dépôt de cette requête a immédiatement entrainé la suspension de toute la procédure. Le juge d'instruction ne peut plus entendre Jean Ping ni lui délivrer un mandat d'amener. « Nous nous sommes rendu compte que madame le premier juge était dans l'illégalité totale. Ce qui est surprenant dans sa démarche, c'est que non seulement elle parle d'une audition de M. Oyougou où le président Ping aurait été cité abondamment, mais en plus elle aurait pris une décision d'interdire de sortir du territoire M. Ping, en violant justement la loi de l'interdiction de sortie du territoire. il s'agit pour M. Ping de rester dans la légalité », explique Jean Remy Bantsasa, avocat de Jean Ping.

