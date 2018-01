Congo-Brazzaville: Haltérophilie et culture physique - Castel Mesmin Mvembé élu président de la Ligue de Pointe-Noire

Quatorze représentants des clubs constituant le corps électoral ont confirmé, le 14 janvier, l'ancien pratiquant de la discipline, Castel Mesmin Mvembé, au poste de président après qu'il a assuré l'intérim les deux dernières années. Il est élu avec son bureau exécutif pour un mandat de deux ans.

L'élu a pour mission de relever le niveau de l'haltérophilie dans la ville océane et d'intéresser un grand nombre à sa pratique. « Je suis très content de mon élection à la tête de la Ligue de Pointe-Noire après ytente et un ans dans la discipline, d'abord comme athlète, et ensuite comme dirigeant de club et membre de la ligue. Je compte sur les efforts de tous les membres du bureau pour mener à bien cette lourde mission. Je sollicite également le soutien des autorités de la place pour nous assister du point de vue structurel », a dit Castel Mesmin Mvembé.

De son côté, le président de la fédération, Fernand Sabaye, très satisfait du résultat de cette élection a annoncé la création de deux grands centres nationaux pour la formation des jeunes. « Nous pensons que c'est un nouveau départ, l'haltérophilie et la culture physique dans ce département vont se développer rapidement. Nous allons mettre en place deux grands centres pilotes de formation dont l'un à Brazzaville et le second à Pointe-Noire pour former à la fois les dirigeants et les Diables rouges. Créer une véritable action pour que le grand public découvre l'haltérophilie, parce que le Centre c'est particulièrement pour l'haltérophilie qui est une discipline olympique », a-t-il déclaré. Et de poursuivre: « Nous allons vulgariser la discipline à tous les niveaux et permettre une préparation assez poussée des Diables rouges pour les compétitions internationales».

Le président de la fédération a également annoncé l'organisation du championnat national dès que les finances seront disponibles. Soulignons que la ligue de Pointe-Noire est la première à être restructurée cette saison. Cependant, Brazzaville tiendra son assemblée générale élective le dimanche prochain, sauf changement, bien avant les autres ligues départementales, a annoncé Fernand Sabaye.

Au terme des travaux, le directeur départemental des Sports et de l'éducation physique, Joseph Biangou Ndinga, a félicité la ligue pour cette bonne organisation avant d'appeler les membres du bureau élu à se mettre résolument au travail afin de traduire dans les faits les résolutions arrêtées pour le devenir de la structure.

Rappelons que les travaux de restructuration de la ligue départementale de l'haltérophilie et culture physique de Pointe-Noire se sont déroulés le 14 janvier, dans la salle de réunion du Complexe sportif.