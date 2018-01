Congo-Brazzaville: Croix-Rouge Kouilou - Le bilan 2017 déclaré positif

Les discussions entre les autorités et les représentants du pasteur Ntumi sont lancées au Congo.… Plus »

Par ailleurs, la session programmatrice a permis l'adoption du programme d'activités 2018 constitué de quarante-deux tâches et du projet de budget qui s'élève à 1 980 350 F CFA. Pour poursuivre des activités autour de Doumanga et intensifier des adhésions au niveau de la Croix-Rouge, les volontaires devraient s'acquitter de leur cotisation statutaire qui s'élève à 2000 F CFA l'année ainsi que des cotisations extrastatutaires. Malik Makosso Loemba a souhaité que soit relancé le projet « Un foyer, un volontaire» pour donner la possibilité aux familles d'apprendre à secourir.

De ce fait, le président de la Croix-Rouge Kouilou a lancé un appel aux personnes de bonne volonté à soutenir cette ONG humanitaire par des apports matériel et bureautique, à l'aider à avoir un véhicule, à réfectionner le local de Louvoulou et à intensifier les activités agricoles de Tombo et Louvoulou. «Nous ne pouvons faire tout cela avec nos maigres moyens. Si quelqu'un nous tendait la main, ce serait une bonne chose», a-t-il insisté.

Bien que ce bilan soit positif, la Croix-Rouge Kouilou est confrontée à plusieurs difficultés dont la concurrence des autres organisations humanitaires et les faibles entrées financières. «En tant qu'organisation humanitaire, nous essayons de nous battre. Les volontaires se cotisent peu et la nation ne nous donne pratiquement pas de financement. Nous sommes obligés de travailler avec les rares revenus que nous procure le centre de santé de Mvou-Mvou», a déploré Malik Makosso Loemba.

