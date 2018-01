Congo-Brazzaville: Transports urbains - La STPU entre faillite et fermeture

Les discussions entre les autorités et les représentants du pasteur Ntumi sont lancées au Congo.… Plus »

Cyril Dzoundou a précisé qu'il n'y a pas grève à la STPU mais simplement une absence de carburant. En outre, plusieurs autres aspects entrent en ligne de compte. « Vous savez que lorsque l'entreprise a été lancée, il y a quelques années, c'était avec un total de deux cents bus et les recrutements du personnel qui avaient été faits en ce temps, l'ont été sur la base de ce nombre de véhicules. Il s'avère qu'aujourd'hui, au terme de deux ans d'exploitation, ces bus sont pour la plupart tombés en panne. Brazzaville ne compte plus à ce jour que trente-six bus en circulation et malgré toutes les difficultés que le bureau syndical connaît, on a pu réparer quelques- uns, qui ne peuvent pas supporter les charges des travailleurs. Le poids de l'entreprise est plus grand que les bénéfices générés aujourd'hui », a-t-il indiqué en substance.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.