Niger: Il y a deux cents jours, 39 personnes étaient enlevées à Nguelewa

#200jours ça fait 200 jours de misère et de pleurs 200 jours que les #39femmesetenfants et leurs familles de #Nguéléwa attendent d'être réunis, 200 jours sans nouvelles, 200 jours de désespoir, some nous tombé si bas pour ignorer un appel au secours ? #JeSuisNguéléwa pic.twitter.com/qbc834Stgr

« Contrairement aux filles de Chibock du Nigeria, qui ont été enlevées, où on a vu des Premières dames - par exemple - des Etats-Unis [où Michelle Obama s'était engagée dans cette campagne NDLR], de hautes personnalités au-devant de la lutte, avec la campagne 'Bring Back Our girls', malheureusement, pour les pauvres 31 personnes du Niger, c'est silence radio.

Cette attaque a marqué le pays, car elle constitue le premier enlèvement de masse au Niger. Et depuis, aucune nouvelle explique à RFI Mamane Kaka Touda, un des initiateurs de la campagne #JESUISNGUELEWA, sur twitter et sur Facebook. Il regrette que la campagne ne soit pas devantage médiatisée.

L'attaque attribuée à Boko Haram a eu lieu le 2 juillet. Ce jour-là, neuf villageois avaient été tués et 39 femmes et enfants ont été enlevés. Pour ne pas les oublier, une campagne #JESUISNGUELEWA a été lancée sur les réseaux sociaux.

