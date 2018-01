Congo-Brazzaville: Produits pétroliers - La réunion sur les prix s'est tenue dans la ville côtière

Les représentants des sociétés pétrolières, les experts et le ministre de tutelle, Jean Marc Thystère Tchicaya, se sont retrouvés du 16 au 17 janvier à Pointe-Noire pour fixer les prix des hydrocarbures produits au Congo.

Les moyennes trimestrielles des prix fixés des hydrocarbures produits au Congo, arrêtées au cours de la réunion des prix du quatrième trimestre 2017, en dollars par baril, se présentent comme suit :

-Djéno Mélange : 61

-Nkossa Blend: 63, 3

-Yombo: 55, 6

-Nkossa Butane: 49, 6

-Nkossa propane: 36, 6

Les moyennes des différentiels des prix des bruts congolais, en dollars par baril, sont les suivantes :

-Djéno Mélange : -0,6 par rapport au Brent daté

-Nkossa Blend : 0,04 par rapport au Brent daté

-Yombo : -5,6 par rapport au Brent daté

-Nkossa Butane : 1,6 par rapport au butane North West Europe

-Nkossa Propane :-3,2 par rapport au Propane Mont Belvieu.

La moyenne trimestrielle des prix fixés des hydrocarbures lors de la réunion des prix du quatrième trimestre 2017 est de 61,2 dollars par baril pour un différentiel de -0,6 dollars par baril.

Remerciant la société Eni Congo qui a innové en vue de l'organisation de ces assises, le ministre Jean Marc Thystère Tchicaya a rappelé que la République du Congo a décidé d'adhérer à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). Cette adhésion imminente à l'Opep traduit la volonté du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, de placer le Congo au rang des leaders mondiaux, porteurs de propositions dans les négociations internationales.

L'intérêt pour le Congo, en sa qualité de pays exportateur, est de prendre sa place dans la définition de politique et de prise des décisions au sein de cette organisation. Cette adhésion devrait aussi permettre au Congo de tisser des relations de coopération bilatérale avec d'autres grands pays exportateurs, notamment l'Arabie saoudite, dans le domaine du pétrole et sur des questions de développement économique. « La République du Congo prévoit de produire, en 2018, 122 millions de barils. Cette perfomance devrait être atteinte grâce à la production du champ de Moho Nord et aux efforts de tous. Éfforts qui portent sur de nouveaux développements structurant et l'optimisation des performances des champs matures. Cette année sera aussi marquée par l'examen et l'adoption en Conseil des ministres puis au parlement des textes d'applications relatifs à la loi n°28-2016 du 12 octobre 2016 portant code des hydrocarbures. L'objectif étant, au travers de ces textes d'applications, de continuer à attirer plus d'investisseurs dans le secteur amont, en favorisant un climat des affaires propice au développement et en encadrant le volet contenu local et les aspects environnementaux », a déclaré le ministre.