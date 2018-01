Afrique: Un triplé d'El Kaabi et le Maroc y est presque

Poussés par un public venu nombreux remplir les gradins du complexe Mohammed V, les Lions de l'Atlas ont su entretenir l'ambiance en assurant l'essentiel, une victoire 3-1 face à la Guinée, mais aussi le spectacle. La qualification en quart de final du CHAN Total 2018. Le Maroc est ainsi la première équipe à composter son billet pour le second tour.

Les Marocains ont mis du temps à rentrer dans la partie et prendre le dessus sur leurs adversaires du jour. Jamal Sellami a du très vite composer avec une blessure d' Abdelilah Hafidi, homme du match lors de Maroc-Mauritanie, et auteur de trois passes décisives à l'occasion, véritable plaque tournante au milieu de terrain. Il est remplacé à la 18' par Walid El Karti, joueur du WAC.

Ce dernier va s'illustrer très rapidement, puisque neuf minutes après son entrée en jeu il déposé un centre millimétré sur la tête du buteur maison, Ayoub El Kaabi, qui ouvre le score. La balle ricoche sur la transversale avant de rebondir derrière la ligne de but.

Mais la joie des Marocains sera de courte durée. Une minute plus tard, le syli national égalise. Une-deux entre Sekou Camara et Bissiri Camara, ce dernier prend de vitesse le capitaine marocain, Badr Benoun pour lever la balle au dessus du gardien, Anas Zniti. Le Maroc est contrarié pour la première fois dans cette compétition et pendant un moment les locaux laissent l'initiative aux Guinéens qui ne se montrent pas dangereux pour autant.

A la 64e minute c'est une monumentale erreur de la défense guinéenne qui va permettre au Maroc de reprendre l'avantage. Ayoub El Kaabi intercepte à l'entrée de la surface guinéenne une passe mal ajustée d'Aboubacar Camara. L'avant-centre marocain contrôle, frappe et double la mise.

La Guinée accuse le coup. Le Maroc en profite pour sceller définitivement le sort de la rencontre à la 68'. Ayoub El Kaabi récupère la balle au milieu du terrain et déclenche une contre-attaque avec une passe en profondeur à Ismail El Hadad qui contrôle parfaitement le ballon dans le sens du but accélère, dépose le défenseur lancé à sa poursuite et offre un caviar à El Kaabi qui a suivi et n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets pour son 3e but de la soirée et déjà le 5e dans cette compétition après seulement deux journées.

Le Maroc devra attendre le résultat du match entre le Soudan et la Mauritanie pour savoir s'il est qualifié ou pas. Une victoire de la Mauritanie et il faudra attendre la 3e journée pour que les choses soient clarifiés car dans ce cas de figure même la Guinée conserverait un espoir de qualification. Un autre résultat qualifierait de fait le Maroc et éliminerait la Guinée.

Réactions :

Jamal Sellami (entraîneur du Maroc)

« On est content de cette victoire qui nous permet d'assurer notre qualification au deuxième tour. Ce n'était pas facile pour nous car la Guinée, a fait un très bon match. Elle nous a crée beaucoup de problème. Je pense que la sortie de Hafidi sur blessure nous a compliqué la tâche un peu. Elle nous a obligé à changer notre stratégie de jeu car c'est un élément important dans notre échiquier. Malgré sa sortie, on a réussi à marquer trois buts. C'est un bon signe. J'espère que sa blessure n'est pas grave pour qu'il soit présent avec nous lors des prochains matchs. Je tiens aussi à signaler le rôle important de notre attaquant El Kaabi, qui marque à chaque match. C'est une bonne chose pour nous ».

Kanfory Lappé Bangoura (entraîneur de la Guinée)

« Aujourd'hui, nous avons fait un bon match. On a dominé les débats pendant un moment du match, mais sans pour autant marquer de buts. C'est logique qu'on perde par la suite. Par rapport au match face au Soudan, nous avons apporté les correctifs nécessaires. Mais cela n'a pas suffi. Le Maroc est une bonne équipe, elle joue mieux que le Soudan. Tactiquement, on était bien en place sur le terrain et on a empêché le Maroc de produire son véritable jeu, mais dommage, il y'a eu une désorganisation tactique, même sur le plan mental, ça n'a pas bien marché après le deuxième but encaissé ».