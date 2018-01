Afrique: Adel Chedli - Un globe-trotteur dans l'histoire

Sans faire trop de bruit, Adel Chedli a marqué l'histoire du football tunisien et même africain. Il est à date l'unique joueur à avoir remporté les deux compétitions phares de la CAF que sont la Coupe d'Afrique des nations et le Championnat d'Afrique des Nations. Il a été champion d'Afrique avec les Aigles de Carthage en 2004 à domicile, puis vainqueur du CHAN 2011 avec les aigles A' au Soudan. Ce n'est pas donc pas le fait du hasard si la CAF a décidé d'en faire un des ambassadeurs du CHAN Total, Maroc 2018. Un pays où il n'est pas un inconnu pour avoir porté les couleurs du Raja de Casablanca.

Adel Chedli, milieu de terrain tunisien né en France, a été un véritable globe-trotteur. Il a le privilège d'avoir évolué sur trois continents différents. L'Europe où il a fait des passages en France, en Allemagne et en Suisse. En Afrique avec l'Etoile Sportive du Sahel et le Raja de Casablanca, et enfin en Asie avec Al Sahabab d'Al Sharjah des Emirats Arabes Unis.

