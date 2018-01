Afrique: Côte d'Ivoire-Zambie - Déclarations d'avant match

Ibrahim Kamara (entraîneur de la Côte d'Ivoire)

« On est dans l'obligation de réagir face à l'équipe de Zambie. Nous avons perdu le premier match et cela nous rend la tâche difficile. Désormais, on n'a plus droit à l'erreur et les joueurs le savent. Face à la Namibie, il y'avait beaucoup de nervosité chez mes joueurs car pour la majorité, il s'agissait de leur premier match dans un tournoi de cette envergure. Mais face à la Zambie, nous avons préparé notre plan de bataille.

Je regrette qu'il y'ait quatre joueurs absents pour cause de blessure à savoir Pacôme Zouzoua, Raoul Konan, Inza Diabate et Wonlo Coulibaly. On va se battre sur le terrain surtout que nous sommes dans un groupe très difficile. D'ailleurs, je pense que le vainqueur de ce tournoi pourrait venir de ce groupe ».

Arnaud Akassou (défenseur de la Côte d'Ivoire)

« La défaite contre la Namibie nous a beaucoup affecté car on a perdu le match dans le temps additionnel. Maintenant, on essaye d'oublier ce match. On s'est bien préparé pour réagir contre la Zambie. Nous savons ce qui nous attend et nous sommes extrêmement motivés pour aller chercher la victoire. Seule la victoire nous intéresse ».

Wedson Nyirenda (entraîneur de la Zambie)

« Nous allons affronter une équipe blessée après sa défaite lors de son premier match. J'ai demandé aux joueurs de prendre le match au sérieux et ne pas sous-estimé l'adversaire. Je reste persuadé que les Ivoiriens vont montrer un tout autre visage que celui face à la Namibie.

Désormais, ils sont dos au mur et ils doivent réagir. Nous avons notre plan pour les contrer. Les joueurs ivoiriens auront plus de volonté car ils vont affronter le leader du groupe. Pour nous, il faut gagner ce match. On s'est préparé durant les derniers jours pour aborder le match comme il se doit. On a mis une stratégie pour ce match car il ne ressemblera pas au premier disputé face à l'Ouganda ».

Ziyo Tembo (capitaine de la Zambie)

« Tout se passe bien pour nous. On s'est préparé pour ce match dans de bonnes conditions et surtout avec un bon moral, après notre succès lors du premier match face à l'Ouganda. Seulement, on doit oublier ce match pour ne penser qu'à la Côte d'Ivoire. Notre adversaire sera difficile à manier car il doit réagir. Notre objectif sera de gagner le match ».