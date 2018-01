Afrique: Ouganda-Namibie - Propos d'avant-match

« Le style de jeu de l'Ouganda est complètement différent de celui de la Côte d'Ivoire. C'est une équipe qui monopolise le ballon et qui essaye des pénétrations. Il faut être rapide pour fermer les espaces. J'ai dit à mes coéquipiers qu'il faut oublier le match de la Côte d'Ivoire et ne penser qu'à la Côte d'Ivoire. Notre seul objectif est de gagner pour se qualifier en quarts de finale ».

« Comme je l'ai déjà dit, toutes les équipes du groupe veulent passer au deuxième tour. Après un match, rien n'est encore joué, même si nous avons battu la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que la victoire pour nous est importante face à l'Ouganda car on veut assurer notre qualification rapidement. Le match de l'Ouganda sera complètement différent. L'Ouganda voudra réagir. A nous de bien gérer cette partie. L'Ouganda est mieux classée par rapport à nous au classement FIFA et était présente lors de la dernière CAN, contrairement à nous. On reste toujours les outsiders de ce groupe. On va gérer match par match. Je suis content qu'il n'y ait pas de pression sur mes joueurs ».

« Je peux dire que nous avons oublié notre défaite face à la Zambie. L'entraîneur nous a donné des consignes qu'on va appliquer face à la Namibie. Le moral est au beau fixe et on veut vite réagir ».

« Nous avons analysé notre prestation lors du premier match face à la Zambie pour essayer de corriger nos erreurs. On compte apporter les correctifs nécessaires pour ce deuxième car il est impératif pour nous de réagir. Une autre défaite sera synonyme d'élimination. Nous allons opter pour une stratégie offensive car il faut impérativement battre la Namibie. Je resterai toujours fidèle à ma philosophie. Nous avons un projet pour construire une équipe solide et je pense que ça commence dès ce tournoi. Je suis optimiste pour ce match car les joueurs ont la volonté de réagir. Je regrette par contre l'absence de notre attaquant Shaban Mohamed, blessé. Il sera de retour lors du dernier match face à la Côte d'Ivoire ».

