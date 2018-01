Gabon: CAN HAND/Gabon 2018 - L'inauguration du Palais des Sports de Libreville.

Le Chef de l'Etat gabonais, accompagné des membres du gouvernement, du maire de la commune de la capitale gabonaise et bien d'autres autorités institutionnelles et sportives, a procédé à l'inauguration du Palais des Sports de Libreville ce mardi 16 janvier 2018.Le Palais des sports de Libreville qui va abriter la 23è édition de la Coupe d'Afrique des nations de Handball du 17 au 28 janvier au Gabon.

Tout ou presque est fin prêt pour accueillir la 23è édition de la Coupe d'Afrique des nations du Handball du 17 au 28 janvier 2018 à Libreville. Coupure symbolique du ruban aux couleurs vert-jaune et bleu du Gabon, dévoilement de la plaque inaugurale, des discours et des visites guidées à travers les écrans, sont entre autres choses qui ont participé à la cérémonie de l'inauguration du Palais des sports de Libreville.

Tout en souhaitant la chaleureuse bienvenue au monde du handball africain, Rose Francine Ossouka, maire de la commune de Libreville, a salué la beauté du Palais des sports de Libreville. Un joyau, dit-elle, va profiter à la jeunesse africaine en général, et celle gabonaise en particulier. Aussi, a-t-elle précisé que la jeunesse gabonaise constitue pour le pays, sa richesse, son dynamisme et sa fierté. Pour le maire de la capitale gabonaise, la promotion de l'activité physique et sportive, demeure une priorité pour son équipe et elle. Le sport en général, le handball en particulier, dit-elle, est source de cohésion sociale, des valeurs du partage et bien d'autres vertus. Rose-Francine Ossouka n'a pas manqué d'appeler la jeunesse gabonaise au comportement citoyen. Un comportement qui va concourir à garder et préserver ce joyau, fierté nationale.

Mathias Otounga, ministre des Sports gabonais a profité, lui aussi de cette tribune pour dire du bien, non seulement pour ce nouveau Palais des sports deLibreville, mais également pour le sport lui-même. « On dit que le sport fédère, rassemble et mobilise. Le sport est un vecteur de lien social... ». Ce joyau est pour la jeunesse gabonaise, dira-t-il. Que cette jeunesse prenne soin de bijou qui est le sien.