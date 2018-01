Congo-Kinshasa: Abrogation de la loi électorale - Odette Babandoa saisit la Cour Constitutionnelle

Indépendamment des Parlementaires, Odette Babandoa Etoa, Présidente de l'Union des Patriotes Républicains a saisi, sur base de l'article 162 de la Constitution RD. Congolaise, la Cour Constitutionnelle.

Ce, pour réclamer l'abrogation de la loi électorale, promulguée le 24 décembre 2017, par le Chef de l'Etat. Persuadée qu'il serait discriminatoire d'aller aux élections avec une loi électorale porteuse des germes d'exclusion, comme telle, la Présidente de l'UPR est montée au créneau, et a déposé une requête en inconstitutionnalité, le lundi 15 janvier dernier, à la plus Haute Cour du pays. Elle demande que justice soit faite en faveur de la femme Congolaise, mieux du fonctionnaire de l'Etat, qui ne sauront pas, au regard de leur petit salaire, payer la caution d'éligibilité. Bon nombre des Députés de l'Opposition, y compris le Député de la MP dont Henri-Thomas Lokondo plaident également pour la suppression des écueils inéluctables qui émaillent ladite loi.

Mme Odette Babandoa Etoa, ci-devant Présidente de l'Union des Patriotes Républicains, a saisi la Cour Constitutionnelle de la RD. Congo par une requête en inconstitutionnalité contre la loi électorale promulguée, le 24 décembre 2017, par le Président de la République, Joseph Kabila. « La Cour Constitutionnelle doit annuler cette loi, et la renvoyer au parlement afin qu'elle soit revisitée, du moins, pour la conformer à la Constitution de la République», explique Odette Babandoa. Juriste de formation, elle va du postulat selon lequel les Congolais sont dotés des chances égales.

Et par conséquent, il est inadmissible d'adopter une loi notamment, électorale, qui exclurait certaines classes sociales, singulièrement la classe des fonctionnaires de l'Etat dont le revenu mensuel est insuffisant, même pour des simples besoins primaires. S'érigeant en Défenseur acharnée de la femme Congolaise, ainsi que du pauvre fonctionnaire public, la Présidente de l'Union des Patriotes Républicains plaide pour l'intégration de tout Congolais dans la gestion de la "Res publica", au nom du principe de l'égalité des chances. «La loi électorale viole les droits fondamentaux du Citoyen Congolais. Cfr. Art. 12, 13 et 14 de la Constitution. Nous vivons dans un Etat où le citoyen ne vit qu'au moyen de moins d'un dollar américain. Demander à ce dernier de payer une caution de 1.000 dollars pour sa participation aux scrutins électoraux, c'est l'écarter, carrément de la course. Tous les Citoyens sont égaux devant la loi. On ne peut pas exclure les uns à cause de leurs situations sociales. Cette loi n'est pas conforme à la Constitution.

Elle doit être annulée», souligne Odette Babandoa, espérant une suite fameuse auprès des Vieux Sages, arbitres du Droit Constitutionnel Congolais. La Présidente de l'UPR fait, éventuellement, confiance à la Cour Constitutionnelle, et croit fermement que la "raison l'emportera" à l'issue du verdict que rendra, d'ici peu, la Haute Cour de la RD. Congo. Odette Babandoa Etoa n'est pas seule à mener ce combat qui vise, à coup sûr, l'abrogation de la loi électorale. Il y a des Députés et Sénateurs de l'Opposition qui, également, ont saisi la même Cour Constitutionnelle, et déposé, à cet effet, une requête en inconstitutionnalité contre le projet de loi électorale, lequel n'a cessé de faire couler, jusqu'ici, encre et salive dans le Chef des acteurs politiques de tout acabit.

Le Député de la Mouvance Présidentielle, Henri Thomas Lokondo est de ceux qui pensent que la loi électorale mérite d'être revisitée, en vue d'amples amendements. Ce, de manière à baliser la voie vers des élections réellement crédibles, transparentes et inclusives.

Quid des écueils de la loi électorale ?

La Présidente de l'Union des Patriotes Républicains, UPR, Odette Babandoa Etoa fustige le fait que la loi électorale, telle que promulguée le 24 décembre 2017, est porteuse d'innombrables germes d'exclusion. Elle souligne que ladite loi est anticonstitutionnelle. Elle ne donne pas des chances égales aux Congolais notamment, lorsqu'il s'agit de la caution de 1.000 dollars pour l'éligibilité, et du seuil de représentativité. Cette figure bien connue de la scène politique RD. Congolaise, soutient que des élections valent leur pesant d'or, pour une alternance démocratique. Néanmoins, certains préalables doivent être mis en compte, pour donner des chances à la majorité des Citoyens, d'être éligibles.

Odette Babandoa estime qu'il n'y a pas des raisons valables, pour fixer la caution à 1.000 dollars ; de même, l'innovation du seuil de représentativité ne profite qu'à une minorité des Congolais. Pour sauver la République du chaos indescriptible qui découlerait des élections à venir, à défaut d'être consensuelles et inclusives, aux regards du décor planté par la loi électorale, la balle est, cette-fois ou jamais, entre les mains des Juges Constitutionnels, les arbitres de la Constitution RD. Congolaise.