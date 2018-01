Congo-Kinshasa: Affaires Foncières-Haut Katanga - La délégation syndicale salue la nomination de Dethou Katuta Kambeya à la tête de la circonscription de Lubumbashi-Ouest !

Agents et syndicalistes de Lubumbashi ont également promis au Ministre Lumeya de poursuivre le combat contre les antivaleurs dans le secteur foncier. Ils retiennent de sa récente visite à Lubumbashi : son message de lutte contre la fraude et la corruption, vrai remède pour faire décoller les affaires foncières.

Aux yeux des syndicalistes, seule cette petite clique de personnes tarées, couvertes de déshonneur et le plus souvent habituées aux détournements, à la gabegie financière bref, aux pratiques honteuses pense s'opposer à ce vent de changement.

«Il est payé par l'Etat et il a sa carte biométrique de la Fonction publique», précise le syndicat des Affaires Foncières du Grand Katanga qui rappelle que Katuta Dethou a déjà eu à assumer plusieurs fonctions au sein de l'administration foncière notamment, Chef de bureau Enregistrement et Conservateur des Titres Immobiliers ad intérim à maintes reprises.

«Tous les agents des Affaires Foncières du Haut Katanga vous remercient d'avoir porté un choix judicieux à la tête de la circonscription foncière de Lubumbashi-Ouest sur un homme dynamique, intègre et social», peut-on lire dans ce document signé conjointement par le rapporteur du syndicat des Affaires Foncières du Grand Katanga, Kabongo Kabamba Christian, le Secrétaire Nsenga Banza Katunga Abraham et le membre du comité syndical, Kalombowa Kasongo Vincent.

Le débat est clos. Les mauvaises langues sont désormais silencieuses. Car, la vérité a, enfin, éclaté au grand jour. Katuta Kambeya Dethou est bel et bien fonctionnaire, la délégation syndicale du Haut Katanga vient de le confirmer dans une correspondance envoyée au Ministre des Affaires Foncières, Me Lumeya-Dhu-Maleghi, le 16 janvier dernier.

