Ile Maurice: Vols annulés - Rs 35 millions de pertes par jour pour Air Mauritius

Cette perte se fait le plus ressentir sur des vols long-courriers. En parlant des pertes financières, l'on peut également ajouter à la liste la «faveur» faite par MK aux passagers étrangers et Rodriguais bloqués à Maurice depuis le samedi 13 janvier. Lundi 15 janvier, une fois de plus, MK a pris en charge les passagers coincés sur l'île. La compagnie a fait comprendre qu'elle n'est pas tenue d'offrir l'hébergement aux passagers en cas de force majeure. Toutefois, prise de court par le passage du cyclone sur les côtes rodriguaises, elle a offert un logis aux passagers qui s'étaient déjà enregistrés et aussi ceux qui étaient en transit à Maurice. Les voyageurs ont été hébergés pour une nuit à l'hôtel du Suffren, à Port-Louis.

«Notre financement est basé sur le nombre de sièges occupés. Et, si nous ne partons pas comme dans le cas actuel, nous perdons cette somme», confie notre source. Celle-ci fait néanmoins remarquer qu'une économie est faite sur le coût du carburant et sur l'alcool desservi sur les vols.

