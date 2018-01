Burkina Faso: Session parlementaire - Le groupe CDP dénonce l'indisponibilité de l'exécutif

L'Allemagne conforte sa première place suivie du Brésil et du Portugal. Le Chili referme le Top 10… Plus »

Pour ce dernier, le Haut conseil pour le dialogue social est une institution de trop parce que, dit-il, le cadre de dialogue entre gouvernement et partenaires sociaux créé sous le régime de l'ex-président Blaise Compaoré avait été mis en place à cet effet. S'agissant du cas Auguste Denise Barry interpellé puis mis sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction des Armées (MACA) dans une affaire de présumée déstabilisation, le groupe parlementaire CDP s'est voulu prudent. « Nous n'avons pas à nous prononcer sur une affaire qui est entre les mains de la justice.

Les députés ont cependant noté que cette session parlementaire a été « productive » de par la pertinence des lois votées, l'importance stratégique des secteurs ciblés par les enquêtes parlementaires et l'intensité des travaux. Cette rencontre a été une occasion pour les journalistes de poser des préoccupations liées à l'actualité nationale, notamment la grève au ministère de l'Education nationale, l'affaire Auguste Denise Barry et l'influence du nouveau groupe parlementaire issu de l'Union pour le progrès et le changement (UPC) sur l'opposition politique à l'hémicycle.

Les députés du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), ont fustigé l'indisponibilité des membres du gouvernement à venir répondre aux questions orales en plénière lors de la session parlementaire écoulée. Ce fut au cours d'une conférence de presse animée le mardi 16 janvier 2018 par le groupe parlementaire portant sur le bilan de sa participation à la dernière session parlementaire de l'année 2017. Selon le président du groupe CDP, le député Blaise Sawadogo, sur une soixantaine de questions orales formulées, seules huit ont été effectivement posées et certaines d'entre elles ont été reportées à plusieurs reprises pour indisponibilité de l'exécutif.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.