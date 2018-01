Burkina Faso: Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme - 70% de taux d'exécution en 2017

Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT) a organisé, le lundi 15 janvier 2018, à Ouagadougou, son premier Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM) afin de passer en revue les actions menées en 2017 et planifier celles de 2018.

Les premiers responsables du ministère en charge de la culture ambitionnent de faire de la culture et du tourisme, un levier de développement social et économique du Burkina Faso. C'est pourquoi, ils ont organisé, le lundi 15 janvier 2018, à Ouagadougou, leur premier Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM) sous le thème : « Opérationnalisation de la Stratégie nationale de la culture et du tourisme (SNCT) pour une optimisation des performances du secteur ».Ce, en vue d'évaluer les actions menées en 2017, d'identifier les difficultés de mise en œuvre et de proposer des solutions dans le but d'apporter des réajustements nécessaires pour celles à venir.

En attendant cela, le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Paul Koudougou, a indiqué que le département a réalisé un taux d'exécution physique de 70% en 2017. Parmi les résultats appréciables engrangés, il a cité, entre autres, les grandes manifestations culturelles comme le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO).

L'année 2017 a été aussi marquée, a-t-il poursuivi, par l'élaboration des référentiels nationaux notamment la politique sectorielle de la culture, du sport et des loisirs et la stratégie nationale de la culture et du tourisme. Quant au patron du département, Issouf Sawadogo, il a soutenu que ce CASEM permet de consolider les acquis pour une participation effective à la dynamique de transformation structurelle de l'économie burkinabè, prônée par le Plan national de développement économique et social (PNDES).

« Par ailleurs, ce référentiel, appuyé par les nouvelles dispositions notamment le budget-programme, doit nous amener à garder toujours en vue nos indicateurs de performance et cibles dont la réalisation nous permettra de voir évoluer les indices de notre secteur à la contribution au développement national », a-t-il ajouté. C'est pourquoi, il a exhorté les participants au CASEM à des débats francs et constructifs afin d'améliorer les interventions futures.