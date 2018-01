Ghana: Développement de l'Afrique - Le président du parlement ghanéen plaide pour un paradigme typique

L'hôte présidentiel a admis que la gouvernance est une question cruciale, mais qu'il faut penser surtout à l'économie. « Le développement économique est très important. Il faut s'assurer que nos populations deviennent autonomes sur le plan économique. Il faut essayer de développer nos industries, pour éviter d'importer des produits alimentaires et autres articles de l'Europe », a affirmé ce panafricaniste dans l'âme. Sa conviction est que le continent africain doit changer de paradigme de développement, et se spécialiser dans les différents domaines industriels. « L'Afrique doit forger son propre paradigme de développement pour répondre au mieux aux besoins de ses populations », a-t-il conclu.

La conférence internationale sur « La gouvernance, la démocratie et les affaires », organisée, les 16 et 17 janvier 2018 à Ouagadougou, a réuni de nombreuses personnalités dont le président du Parlement du Ghana, Hon Mike Oquaye. Au dernier jour de la rencontre, celui-ci s'est entretenu avec le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, au palais de Kosyam. « La conférence sur la gouvernance, la démocratie et les affaires, convoquée par le Burkina, est une rencontre très importante pour nous. Le président Kaboré lui-même y a participé et a démontré sa maturité et son expérience politique.

