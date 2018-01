Congo-Kinshasa: In nomine !

opinion

"Au nom de"... Il faut le dire que la formule est très catholique. Mais, l'usage, ici, n'est pas celui auquel les religieux s'y attendent. Non, en effet, il n'est point question d'invoquer Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit, tel dans le célèbre "in nomine Patris, Filio et Spiritu Sancto".

Niet ! Loin de ne point requérir les bonnes grâces du Tout-Puissant sur le Congo-Kinshasa souffrant d'une crise politique coriace, à l'occasion de la commémoration de la disparition de deux figures emblématiques de la Nation congolaise, le très célèbre Patrice Emery Lumumba et Mzee Kabila, il y a lieu de se poser mille et une questions sur l'impasse actuelle et, par ailleurs, s'interroger si en "leurs noms et idéologies", une solution ne peut-elle être trouvée par les politiques qui, bien souvent, s'en réclament, d'une manière ou d'une autre. Face à la crise politique qui sévit de fin 2016 à l'année en cours, en effet, il sied de se demander après les 16 et 17 janvier 2018 que prêchent, concrètement, les exemples de vie et plus... de ces deux hommes ? Et, par voie de conséquence, en leurs noms, quelle posture l'élite congolaise, en tant que peuple-nation, du Congo, en tant qu'Etat-patrie, doivent-ils adopter pour défaire les nœuds des contradictions qui font rage? Bien au-delà des chocs d'idées, l'impasse électorale congolaise qui a muté en 2018, en n'étant plus qu'un simple problème de tenue d'élections mais en devenant celui de l'organisation des élections consensuelles inclusives, fauche des vies humaines...

Le 31 décembre, c'était le cas. Ce 21 janvier, il risque d'y avoir bis repetita. Haro ! Où est donc partie la conscience nationaliste de Lumumba ? Ces congolais qui meurent face à d'autres dans des manifestations ne sont-ils pas, eux et leurs bourreaux supposés, des compatriotes. La rhétorique lumumbiste est là chez certains politiciens, la coiffure et la verve oratoire se retrouvent çà et là dans le sein d'autres. Mais, à la lumière des agissements, il y a lieu de s'arracher des cheveux à force de se triturer les méninges. L'entrée en jeu sur la scène des nouveaux venus et pas de moindre, ne vient que corser le décor. Il s'agit, évidemment, des hommes en soutane, ceux de l'Eglise Catholique. Monsengwo, Utembi, Ambongo, N'shole et autres, derrière le Comité Laïc de Coordination, mènent un front pour l'application intégrale de l'Accord de la Saint Sylvestre, plébiscité comme seule voie de sortie de crise multiforme au pays.

Des lignes bougent, aussi, dans le chef d'autres bergers des âmes tant dans l'Eglise Protestante que celle dite de réveil. Les signes avant-coureurs sont là. Mais, jusque-là, nul ne semble vouloir céder aux sirènes de là où les choses se jouent au finish : la rue. Seules leurs prières les accompagnent, jusqu'ici. Puisse Dieu les entendre. Il faudrait un miracle qui ferait que le camp Eglise/Opposants/Comité Laïc de Coordination ou celui des autorités civilo-militaires/Pouvoir, puisse lâcher du leste avant le jour-j de la marche. A contrario, la terre de Lumumba et Mzee risque, de nouveau, hélas, de gouter au sang de ses fils. Car, c'est vers rien d'autre que des rixes que le pays tend ce dimanche 21 janvier. C'est ici l'appel : au nom de Lumumba et Mzee Kabila pourquoi la classe politique ne peut-elle pas faire un sursaut patriotique pour tabler sur un consensus électoral sur les joutes de décembre 2018 ? Cela ne vaut-il pas mieux qu'une passe d'armes par rue, manifestants et polices interposées ? Ne serait-il pas là la plus grande célébration et signe de compréhension de la vie ainsi que mort de ces personnalités ?