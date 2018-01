Congo-Kinshasa: Au nom du Rassop/Kasa-Vubu - 21 janvier 2018 - Roger Lumbala confirme une marche verte

Si Roger Lumbala, Tharcisse Loseke et même Bruno Tshibala, des pionniers de ce camp de l'opposition, sont d'accord avec cette démarche, Joseph Olenghankoy, Président de cette plateforme, lui, pense le contraire. Il a, illico presto, laissé entendre, le mardi 16 janvier, que le Rassemblement qu'il dirige n'a jamais projeté une marche pour le dimanche 21 janvier. Partant, le peuple congolais ne devrait pas considérer cet appel lancé par Roger Lumbala. Voilà donc le couac qui tique les observateurs avérés de la politique congolaise. Cette aile dissidente du grand Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement serait peut-être à quelques encablures de sa débandade ou bien il ne s'agit simplement que d'une différence des vues qui, d'ailleurs, démontre une véritable démocratie qui règne au sein de cette frange de l'opposition.

Le même dimanche avant la marche, Roger Lumbala, au nom de son plateforme, prie tous les congolaises et congolais d'aller, chacun, dans son église afin d'implorer l'appui divin. « Le dimanche en question, nous devons, avant tout, aller dans nos différents cultes pour prier Dieu afin qu'il permette une tenue des élections cette année et qu'il touche les cœurs endurcis de certains politiques de notre pays qui ne veulent pas des scrutins», a-t-il ajouté.

C'est pour prôner et préserver la paix dans toute l'étendue de la République que le Rassemblement/Kasa-Vubu convoque cette marche. « Il est important d'aller calmement et sûrement jusqu'au 23 décembre 2018, date fixée par la CENI pour la tenue des scrutins», a souligné Lumbala Roger.

