Congo-Kinshasa: A l'instar de l'Eglise - Le MCSD insiste sur le respect des valeurs

Le Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie (MCSD), se mettra toujours du côté de la raison. C'est-à-dire, du côté où les intérêts du plus grand nombre sont garantis.

Ce parti politique du Centre l'a exprimé, mardi dernier, le jour même de la commémoration du 17ème anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent-Désiré Kabila. C'était au cours d'une réunion du directoire national, organisée sous la conduite de M. Roger MUAKA, 1er Vice-président du MCSD.

Autant que le MCSD prône les valeurs universelles bafouées dans la société congolaise, mieux il va appuyer la position de l'Eglise à travers le message du Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, Archevêque métropolitain de Kinshasa, prononcé au lendemain des tueries à la marche du 31 décembre 2017, organisée par le Comité Laïc de Coordination et celui du Révérend pasteur François David EKOFO, professeur du Nouveau Testament, en la cathédrale du Centenaire protestant, le 16 janvier, lors du culte d'action de grâce en mémoire de Mzee Laurent-Désiré Kabila.

"Deux éminents hommes de Dieu au service de leurs fidèles accablés par une souffrance qui ne dit mot leur imposée par la maladresse de leurs dirigeants alors que le Congo est connu à travers le monde comme étant un don béni de Dieu avec diverses potentialités énormes en termes des richesses naturelles", affirme le MCSD.

Ce soutien est d'autant plus accru pour ce parti politique centriste parce que l'Eglise joue pleinement son rôle prophétique de sauver les âmes en détresse. Et ce, suivant la doctrine sociale, laquelle fixe la trajectoire de la vision de l'Eglise vis-à-vis de la société.

L'Eglise ne sera donc pas confortable dans sa mission dès lors que le bien-être social des fidèles pose problème ou lorsque les brebis manquent du pâturage.

Abas les antivaleurs

La misère, la corruption, le manque de cohésion... , ne reflètent nullement la bonne gouvernance, déplore-t-il. Ils ne cadrent pas non plus à la vision du MCSD dont les valeurs universelles de la chrétienté et la solidarité constituent le socle d'une vraie démocratie.

Par ailleurs, paraphrasant la Sainte-Thérése de l'Enfant Jésus, le MCSD croit qu'il est possible pour chaque congolais de vivre le paradis terrestre. Autrement dit, d'avoir un esprit d'indépendance, une liberté de conscience et d'expression, l'aspiration à une vie décente et au respect de son semblable.

Aussi, le MCSD se méfie-t-il des opposants inconstants qui sont toujours à la quête de moyens lucratifs ou de positionnement, faisant semblant de parler au nom du peuple.

Respect des valeurs, un combat d'avant-garde

L'ancrage d'une lutte sans merci que continue de mener le MCSD, sous la conduite de son 1er Vice-président Roger MUAKA, réside en la restauration des valeurs bafouées dans la société.

Selon cette formation politique, la RD-Congo prendra son envol dès lors qu'il y aura prise de conscience entre gouvernants et gouvernés, c'est-à-dire, que seul le respect des valeurs basées sur la solidarité et compensions, sur le partage, la justice et l'équité, sur la paix et réconciliation, sur la responsabilité et gestion du temps fera la grandeur du Congo.

Bref aperçu du MCSD

Le Mouvement Chrétien pour la Solidarité et Démocratie est un parti politique agréé par Arrêté Ministériel n°95/2011du 08 août 2011.

Il est né de la volonté commune de Laïcs chrétiens des Eglises, principalement des Eglises Catholique et protestante, face à l'incurie de la classe politique actuelle qui a conduit le pays à la déchéance de toutes ses structures.

Le MCSD est un parti politique ouvert à tous les Congolais sans discrimination de sexe, de tribu ou de religion.