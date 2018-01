Congo-Kinshasa: Marche du 21 janvier 2018 - Les Alliés de l'Udps prennent acte et invitent la population dans la rue

Pendant que les uns commémoraient, le mardi 16 janvier 2018, l'assassinat de Mzee Laurent-Désiré Kabila, les Alliés de l'UDPS (ADU) ont choisi le quartier Righini, dans la commune de Lemba, pour inviter l'ensemble de la population congolaise à descendre massivement dans la rue pour réclamer la mise en application de l'Accord de la Saint Sylvestre.

C'était sous la Coordination de l'Honorable Henriette Wamu que cette rencontre a réuni les différents membres de cette structure. Sur ce, une déclaration politique a été lue par la Coordonnatrice de cette plateforme pour soutenir toutes les initiatives de l'opposition ainsi que de la société civile visant à barrer la route au régime en place.

La Coordonatrice de la plateforme ADU, Henriette Wamu, a échangé avec les membres de cette structure le mardi 16 janvier 2018, à Kinshasa pour faire le point sur la situation sociopolitique qui prévaut en République Démocratique du Congo. Elle a fait comprendre à l'assistance que le processus électoral devant aboutir à l'alternance politique est bloqué volontairement par le pouvoir illégitime en place pour priver au peuple congolais sa liberté de se choisir des nouveaux dirigeants dans la paix et la justice. Pour elle, l'Accord politique de la Saint sylvestre signé depuis 2016, demeure non appliqué pour permettre au Président de la République sortant de rester éternellement et illégalement au pouvoir. Les Alliés de l'Udps déplorent la dépendance de la CENI et désapprouve l'usage les machines à voter pour matérialiser la fraude et la tricherie des opérations de vote, a affirmé l'Honorable Wamu.

Sur ce, les ADU invitent les peuple à rejeter ces machines, car la RDC est secouée par une crise multisectorielle jamais connue dans l'histoire politique de ce beau pays, au cœur de l'Afrique. Ce, avant de poursuivre que, conformément à la Constitution de la République, les Alliés de l'Udps adhèrent sans condition à toutes les initiatives de l'opposition et de la société civile visant à déjouer le plan machiavélique du régime en place. En effet, Henriette Wamu a fait savoir que les ADU ont saisi cette occasion pour fustiger et condamner avec la dernière énergie la répression sanglante de la population qui a pris part à la messe d'action de grâce célébrée le vendredi 12 janvier dernier, en mémoire des chrétiens fauchés par balles lors de la marche pacifique du 31 décembre 2017. Elle a fait observer que les ADU ont pris connaissance de l'organisation d'une marche par le Comité Laïc de Coordination (CLC) ce dimanche 21 janvier 2018.

Par conséquent, martèle-t-elle, les ADU en prennent acte et invitent l'ensemble de la population congolaise à descendre massivement dans la rue pour réclamer la mise en application de l'Accord de la Saint Sylvestre.

Par ailleurs, la coordonatrice se félicite d'avoir pris part à la rencontre ayant réunis, à Kinshasa, le Rassemblement et Monsieur El Hacen Lebatt, envoyé du président en exerce de l'Union Africaine. Ainsi donc, les ADU en appellent à la conscience collective et à la vigilance du peuple pour que plus rien ne fasse obstacle à l'alternance politique tant souhaitée par tous et les martyrs, a conclu Madame la Député nationale.