Afrique: Le Soudan se qualifie et qualifie le Maroc

A noter que dans ce groupe A, il ne reste que la première place comme principal enjeu entre le Maroc et le Soudan. Elle sera disputée lors de la confrontation entre les deux équipes, dimanche prochain. Un nul suffira au bonheur des Lions de l'atlas pour prendre la tête du groupe et poursuivre la compétition à Casablanca.

Puis, le Soudan a réussi à préserver son avantage, malgré les nombreuses occasions d'Ahmed Moulay Khalil et des nouveaux entrants, Karamokho Traoré et Samba El Voullany. Il a manqué de l'expérience à cette équipe mauritanienne, face aux joueurs de Zdravko Logarusic, qui s'est basé sur une ossature composée en majorité de joueurs d'Al Hilal et El Merrikh, deux clubs ayant l'habitude des compétitions africaines.

