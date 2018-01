Ile Maurice: L'express-jeudi en vente à partir de 15 heures

La parution de «l'express» de ce jeudi 18 janvier a été retardée aujourd'hui en raison des conditions cycloniques. Le journal-papier, version PDF, était fait et en ligne depuis hier et on attendait que la classe III soit enlevée pour qu'il soit imprimé et distribué.

«Ce matin, le standard de l'express n'arrêtait pas de sonner. Aux quatre coins de l'île, nos lecteurs réclament, depuis tôt ce matin, leur journal. Ainsi, nous avons décidé de sortir, exceptionnellement, une édition du soir qui comprendra un premier bilan du passage de Berguitta ainsi que les photos illustrant l'impact de la forte tempête tropicale dans différentes régions du pays», explique Nad Sivaramen, Directeur des publications de La Sentinelle.

Nad Sivaramen rappelle que l'express, qui sort 7/7, et qui a un site web qui fonctionne 24 h/24, est devenu, au fil des années, un service essentiel pour nombre de Mauriciens d'ici et d'ailleurs. Le web prend le relais du papier entre les éditions quotidiennes et dans les circonstances exceptionnelles, comme lors du passage de Berguitta.

L'édition spéciale de l'express de ce jeudi sera disponible aux alentours de 15 heures aux principaux points de vente du pays. À partir de demain, vendredi, l'express, comme à l'accoutumée, sera disponible dès l'aube.

Bonne lecture et merci de votre fidélité chers lecteurs.