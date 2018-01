16 janvier 2001-16 janvier 2018. Cela fait dix sept ans, jour pour jour, depuis que Feu Laurent-Désiré Kabila, le visionnaire, est passé de vie à trépas, assassiné dans sa résidence du Palais des Marbres.

Jusqu'à son dernier souffle, le légendaire homme d'Etat n'a pas failli à sa mission de chercher à créer une autosuffisance nationale. Et Pour Dieudonné Nkishi, Président national de Congo Positif, le message de Mzee a été capté 5/5 au point d'en faire le cheval de bataille de sa formation politique. Force est de constater que, entre son devoir sacré de ne jamais trahir le Congo et la théâtralisation de l'espace politique congolais d'aujourd'hui, LDK se serait rendu compte que la République Démocratique du Congo avance à reculons.

Les souvenirs du troisième Président de la RD. Congo et libérateur du pays sous l'emprise de la dictature résonnent encore dans les esprits des congolais. Heureusement que les grands hommes ne meurent jamais, puisqu'ils vivent à travers leurs idées et leurs pensées qu'ils laissent derrière eux à l'instar de Mzee Laurent-Désiré Kabila. Dans le but et l'intérêt de perpétuer les idées-forces de Mzee, le parti anti-chômage "Congo Positif" s'est investi pleinement dans le combat de donner un travail décent à tous les congolais et rétablir l'équilibre social. Pour Dieudonné Nkishi, il est possible aujourd'hui de raccommoder le tissu biaisé de la production locale et d'assurer l'autonomie économique et alimentaire de la RD. Congo à grande échelle. Et tout commence par cela, a-t-il complété en sursaut.

Autosuffisance

Les congolais doivent, en effet, prendre conscience que les biens importés qu'ils consomment, constituent la cause principale de la destruction des avoirs, de l'économie nationale, de la dignité et, même, de l'indépendance du pays. Si Mzee avait instauré le service national, c'était entre autres, pour consolider le domaine agricole et champêtre très souvent en reste. Mais, également, la conscientisation de travailler sur les congolais et de consommer uniquement la production locale au détriment de tout ce qui provient, en ordre dispersé, de l'extérieur du pays. Ceci, dans le but de reconquérir la dignité du pays, mais surtout la lutte permanente contre le chômage pour laquelle Congo Positif s'est donné un réel dévouement.

Regard décalé

Toutefois, au niveau du parti école, l'on retient que dix sept années après la mort du géant, la République Démocratique du Congo a consacré ses objectifs à la reconquête de l'unité du pays, de l'indépendance et du nationalisme qu'elle possède. En plus, de par la négativité dans laquelle le monde veut que la nation congolaise continue de croupir dans sa misère impitoyable pour lui permettre de bénéficier et d'exploiter ses ressources, il ne s'agit pas d'un échec pendant ces années, mais bien d'une lutte imprenable pour le maintien du pays. Dieudonné Nkishi rappelle, cependant, le double objectif sur lequel Congo Positif est actuellement focalisé. Premièrement, son implication dans l'organisation des élections libres et démocratiques en RD. Congo en décembre prochain. Et bien entendu, la grande marche entreprise pour rendre au peuple congolais des emplois probes pour un meilleur statut social. Ce sont les grands besoins du parti pour continuer, entre autres, le combat patriotique mené par LDK sans lequel la République Démocratique du Congo ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, du moins en termes d'unité et de tout ce qui lui reste.