Au vue notamment, du retrait tardif des requérants alors que le dossier avait déjà été clôturé, Anthony Nkinzo a suggéré que la date du retrait du dossier physique ne doit plus être prise en compte dans le calcul du délai de création d'entreprises. Ceci du fait qu'un dossier est clôturé endéans 3 jours, mais que son retrait peut être effectué 10 jours plus tard.

La République Démocratique du Congo est véritablement engagé dans un processus de réforme du climat des affaires dans lequel plusieurs mesures sont à coup sûr mises sur pied. Si, auparavant il fallait plusieurs semaines ou des mois pour créer une entreprise ; aujourd'hui, il est possible, en quelques heures, de faire exister sa société du moins en terme juridique. Et puisque la technologie s'impose comme moteur de développement en ce 21ème siècle, le Guichet unique de création d'entreprise n'est pas en reste par rapport à cela. Avec le site internet (e-guce) mis en place dernièrement, un opérateur ou un entrepreneur pourra être en mesure, après dépôt de son dossier, de suivre l'évolution du processus à distance.

Il n'est désormais plus nécessaire de se déplacer physiquement au Guichet unique de création d'entreprise pour s'enquérir de l'évolution de son dossier. En effet, grâce à l'effectivité de l'application e-guce, le suivi électronique des dossiers se fait en temps réel et à distance. Après avoir créée une entreprise, ce qui se fait désormais en une journée si l'on considère que son existence juridique est constatée par le RCCM, uniquement à l'aide de son Smartphone, sa tablette ou son ordinateur, les opérateurs économiques peuvent suivre électroniquement le traitement de leurs dossiers déposés au Guce.

