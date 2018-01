"J'ai vu les souffrances des femmes, des populations du Kasai (... ) des atrocités ici au Nord-Kivu; par exemple lorsque 29 personnes ont été tuées par un groupe de présumes Mai-mai, dont la plupart sont des femmes et des enfants en bas âge... tuées de manière atroce, à la machette,". Mais le Général pense qu'en se mettant tous ensemble et en regardant tous dans la même direction, les choses peuvent changer positivement en RDC.

Ils étaient une centaine, des hommes, mais aussi des femmes de troupes et des observateurs militaires, à répondre à son invitation, à la cafétéria TMK de la MONUSCO. La rencontre s'est faite autour d'un petit déjeuner que le Commandant de la Force a voulu offrir à ses collaborateurs, pour marquer le moment, dans la convivialité. Seul, à avoir pris la parole à cette occasion, il a axé son message sur la mission de la force: "Encore plus de travail et plus de collaboration des troupes de la Monusco sur le terrain" a-t-il dit. Un appel à la cohésion professionnelle, pour accompagner le peuple congolais qui aspire à une paix définitive, grâce à des élections qui sont en vue, a- t-il souligné.

