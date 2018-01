Cote d'Ivoire: Lutte contre les stupéfiants - De la cocaïne de plus de 500 millions saisie à Noé

Le poste frontière de Noé entre la Côte d'Ivoire et le Ghana est sous surveillance permanente des agents des douanes qui y ont saisi, le 28 mai 2015, 147 kilogrammes de cocaïne estimés à 8 milliards FCfa. La drogue était emballée dans du plastique et dissimulée dans des cardans de gros camion à bord d'un car de transport en commun.

Les trafiquants pensaient pouvoir tromper la vigilance des Forces de sécurité ivoirienne, pour faire entrer leurs colis prohibés, en les dissimulant sous une vieille natte à coucher abondamment imbibée de gasoil et placée dans la soute à outils mécaniques d'un car en provenance du Nigeria. Seuls à bord du véhicule, le chauffeur et son apprenti ont été aussitôt mis à la disposition de la police mixte de Noé pour nécessité d'enquête.

