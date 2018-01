Cote d'Ivoire: Galébré - Le député Dogo Logboh Myss Belmonde réaffirme son attachement au vivre ensemble

L'honorable Dogo Logboh Myss Belmonde, député de la circonscription électorale de Galébré, Dignago et Guibéroua a exhorté les populations de ces divisions administratives au vivre ensemble. C'était le 11 janvier à Kosséhoa en présence du sous-préfet de Galébré.

Galébré : Le député Dogo Logboh Myss Belmonde réaffirme son attachement au vivre ensemble

Au cours des échanges avec les chefs traditionnels, les chefs de communautés, la jeunesse, les responsables des associations de femmes, il a été question du déroulé de l'année 2018 s'agissant des élections à venir. A savoir, les municipales, les sénatoriales et les régionales. L'honorable Dogo Logboh a appelé ses parents à des élections apaisées et leur a signifié que la cohésion sociale, ce n'est pas vivre loin les uns des autres, mais c'est être toujours ensemble.

Selon elle, le vivre ensemble doit être l'anaphore de chaque habitant des sous-préfectures de Galébré, Dignago et Guibéroua. Dogo Logboh Myss Belmonde a rendu un hommage appuyé à Ziki Samuel, le chef de canton de Galébré qui a inscrit dans sa cour et dans son conseil de décision tous les chefs des différentes communautés vivant dans son périmètre d'exercice.

En effet, toutes les réunions qu'il tient ne se sont jamais déroulées en dehors des chefs des différents phalanstères allogènes. Ceci pour une participation effective au développement de leurs zones de résidence et pour ne pas créer un déficit de communication. « Quand on est chef, on l'est pour tout le village ou pour tout le canton. Puisse l'exemple du chef de canton de Galébré s'étendre aux autres villages afin que le vivre ensemble reste une réalité et non une vue de l'esprit. Car vivre ensemble, c'est justement savoir se pardonner, c'est savoir régler pacifiquement tous les problèmes par le dialogue, c'est se parler régulièrement. Je suis fière et heureuse de dire que c'est à Galébré que le vivre ensemble tient tout son sens », a affirmé le l'honorable Dogo Logboh. Qui a instruit les chefs traditionnels de sa circonscription électorale d'avoir, partout où ils seront, une tenue qui peut les distinguer des autres habitants et qui permettra de les reconnaître facilement.

Elle a promis de bâtir, dans les brefs délais, une maison des chefs traditionnels de Guibéroua. Un outil qui leur permettra de renforcer leur autorité.

Il faut noter qu'auparavant, l'honorable Dogo Logboh a offert aux populations de Galébré une école maternelle de 3 classes avec un bureau pour la directrice. Puis à Kosséhoa, elle a fait don d'une cantine scolaire et réhabilité une salle de classe dont les murs et la toiture avaient été la proie d'une violente tornade.