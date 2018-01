Cote d'Ivoire: FIF - Révoqué, Malick Tohe sort de sa réserve

Selon lui, « la Fif a malheureusement choisi d'ignorer ma requête en violation de l'article 47 de nos statuts sur lequel elle fonde pourtant ma révocation provisoire ». Ce, en faisant fi de ma présomption d'innocence provisoire. Aussi affirme-t-il que c'est par voie de presse les 13 et 14 janvier qu'il fait l'objet d'une révocation provisoire. Affirmant: « je n'ai pas daigné me présenter pour me faire entendre. Ce qui est loin de la réalité ».

« Une première fois le 8 janvier et la seconde fois le 10 janvier 2018 à une réunion du Comité exécutif pour examiner la demande de l'Assemblée générale extraordinaire et statuer sur mon implication présumée dans cette requête ». Il précise toutefois que ne pouvant pas assister, il a informé le directeur exécutif de la Fif par courrier électronique.

