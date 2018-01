Madagascar: « Amour' rire » - Francis Turbo et Goth réunis au Palais des Sports !

Goth et Francis Turbo seront réunis sur la scène du Palais des Sports le 16 février.

« On ne change pas une formule qui marche. On ne peut que l'améliorer ! ». Un propos de Luc Hervé de « LH pro » qui confirme la tenue, comme chaque année, du traditionnel spectacle d'humour qu'organise la production à l'occasion de la Saint-Valentin qui se tiendra cette fois-ci au Palais des Sports.

En amoureux ? Certainement. Mais si au lieu du traditionnel dîner romantique, les couples assistaient à un spectacle d'humour ? L'évènement de « LH Pro » pour qui amour rime avec humour est tout indiqué. Cette année, Luc Hervé ne faillira pas à la tradition. Il attend les tourtereaux pour un « amour'rire » au Palais des Sports le vendredi 16 février. Un stand-up qui ne mettra pas seulement une, mais deux grosses pointures de l'humour malgache à l'affiche. « Le public est en perpétuelle quête de nouveauté. Il attend toujours à ce qu'on le surprenne et c'est ce qu'on espère avec un Francis et un Goth réunis sur une même scène ».

Deux styles d'humour. Avec son humour décalé, souvent salé et ses tenues de scène hors du commun, Francis Turbo a marqué les esprits et le paysage humoristique de son empreinte. Jamais à court d'idées et toujours dans l'air du temps, chaque fois, il concocte des sketches, des monologues tout aussi drôles que réalistes, dans lesquels chacun se reconnaît, les couples surtout. Certes un peu « trop populaire », voire vulgaire au goût de certains, mais c'est ce qui fait sa singularité et c'est ce qui fait son succès. D'ailleurs, on ne l'appellerait plus Francis Turbo s'il agissait autrement.

Un spectacle absolument et politiquement incorrect, avec des gags en rafales, en rapport avec l'actualité brûlante du moment. C'est ce qu'offre souvent Goth au menu ! Aimant également se glisser dans la peau d'autres personnages, il ne manquera pas de reprendre certaines personnalités et de les dévoiler d'une manière différente. Oui, Francis et Goth vont préparer et présenter, chacun à leur tour, leurs créations, mais il y aura également un moment pendant lequel, les deux humoristes vont travailler ensemble et dévoiler des sketches qu'ils auront concoctés ensemble. Ils ont déjà collaboré dans le passé et ça a toujours été un succès. On espère que ce sera encore le cas cette fois-ci. L'humour sous toutes les coutures, c'est au Palais des Sports avec Francis Turbo et Goth ce vendredi 16 février.