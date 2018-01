Madagascar: Moramanga - AMOR récompense les meilleurs élèves du pays Bezanozano

Des primes conséquentes et d'autres présents pour les lauréats aux examens officiels dans la circonscription scolaire de Moramanga. C'est ce que l'association « Amis de Moramanga » ou AMOR a pu remettre, le 31 décembre 2017, à ces meilleurs élèves qui ont réussi haut la main leurs examens au terme de l'année scolaire 2016-2017.

Dans le cadre de la célébration de son 5e anniversaire, en effet, l'association a organisé le 31 décembre une soirée de la Saint-Sylvestre au cours de laquelle elle a procédé à la remise de primes à ces jeunes méritants et ce, après plusieurs mois d'opérations de levée de fonds en vue de concrétiser l'un de ses projets : remettre des récompenses aux meilleurs élèves du pays Bezanozano.Trois millions d'ariary ont alors pu être collectés.

Une somme qui a permis de remettre à chacun des trois premiers au baccalauréat de l'enseignement général et de l'enseignement technique, une prime de 700.000 ariary, tandis que le lauréat au BEPC (Brevet d'études du premier cycle) s'est vu remettre une récompense de 400.000 ariary. Sans oublier les plus jeunes qui n'ont pas démérité au CEPE (Certificat d'études primaires élémentaires). Chacun des deux lauréats à ce premier examen officiel de l'éducation nationale a ainsi reçu une prime de 250.000 ariary.

Culture de l'excellence. L'action, visant à prôner la culture de l'excellence, a été très fédératrice car a obtenu l'adhésion de divers acteurs de tous horizons, ainsi que des personnes de bonne volonté dans la ville de Moramanga. Et pour couronner le tout, cette action a également obtenu le soutien du directeur général de la société d'Etat Fanalamanga, Augustin Rakotonirina, qui a promis lors de la soirée de la Saint-Sylvestre de remettre à chacun de ces jeunes lauréats, une tablette PC. Et comme chose promise est chose due, la remise de ces tablettes a eu lieu samedi dernier, 13 janvier 2018.

Rappelons que l'AMOR, fondée en février 2012 par le directeur de l'usine militaire de Moramanga et non moins président fondateur de cette association, Emma Randriamiaramanana et son épouse, regroupe des cadres supérieurs, opérateurs économiques, hauts fonctionnaires et notables de la ville de Moramanga, animés par une volonté de témoigner leur reconnaissance envers leur ville et sa population, à travers des actions sociales.

Un « valim-babena » que l'AMOR entend pérenniser. L'association, qui marche cette année sur ses six années d'existence, espère ainsi faire de ce coup de pouce aux jeunes méritants de Moramanga une véritable tradition qui obtiendra toujours l'adhésion de la population de la ville, comme elle l'a déjà fait lors de la première levée de fonds de l'année dernière et dont l'enthousiasme n'a pas manqué d'être soulignée par l'association. « Un grand merci à tous ces anonymes qui ont contribué à la concrétisation de cette action sociale », ont conclu ses membres. Cet appui aux jeunes lauréats sera ainsi réédité, et pourrait se faire, peut-être, sous d'autres formes, à l'avenir.