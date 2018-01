Madagascar: « Rallye Mathématiques » Va pour la XVII édition

Lancé en 2002, le « Rallye mathématiques » revient cette année avec la même ambition de faire des mathématiques et des matières scientifiques des sujets de prédilection des jeunes malgaches.

Initiée par le GEMMA ou Groupe pour l'Enseignement des Mathématiques à Madagascar avec le partenariat des Lycées français de Madagascar, l'édition de cette année a également vu la collaboration du ministère de l'Education nationale. A cet effet, l'idée - de toujours et pour cette année - consiste à " initier chez les candidats l'envie de faire des mathématiques en jouant ".

L'édition de cette année se veut dans ce cas être un moment aussi bien de détente que d'apprentissage pour les élèves du niveau lycée et collège des établissements scolaires malgaches. Les inscriptions courent donc de ce jour jusqu'au 7 février. Les candidats seront dispatchés en quatre catégories. Entre autres, la catégorie A réservée aux élèves des classes de 6e et 5e. La catégorie B qui regroupe les élèves des classes de 4e et 3e, la catégorie C pour les élèves des classes de secondes, premières et terminales non scientifiques.

Et enfin, la dernière catégorie, la D, réservée aux séries scientifiques. Côté organisationnel, les phases éliminatoires devront se dérouler le 17 février 2018, suivies des phases finales régionales qui elles vont avoir lieu le 4 avril 2018. La phase finale nationale quant à elle va se tenir le 26 mai 2018.