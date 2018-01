Tunisie: Congrès

L'export, une cause nationale Plus »

Au congrès de l'Utica, l'obsession est à l'investissement, à la relance de l'économie et à la création de l'emploi. Une obsession citoyenne qui n'a cependant pas de sens en dehors d'une plus grande responsabilisation du secteur privé envers son devoir fiscal.

Tout cela est bon mais il faudrait garder à l'esprit la théorie de la « destruction créatrice » chère à l'éminent économiste J. Schumpeter : le profit est légitime, il est nécessaire à l'innovation et à l'investissement mais il ne faut pas qu'il étouffe le capital humain, in fine la seule et véritable source de l'innovation et de la créativité.

Le congrès de l'Utica est bien sûr toujours un événement. C'est l'occasion donnée à la base de s'exprimer. C'est le poumon et le cœur palpitant de la Tunisie. De la très petite entreprise unipersonnelle jusqu'à nos rares grandes entreprises, en passant par les nombreuses petites et moyennes entreprises qu'il faudra valoriser parce que ce sont elles les véritables vecteurs de notre croissance.

