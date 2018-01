Tunisie: L'université d'Al-Azhar ouvre du champ !

Depuis hier se tient au Caire, à l'initiative de l'université Al-Azhar, une conférence internationale sur le thème de Jérusalem (Al-Qods).

Y assistent d'éminentes figures du monde arabe et musulman, mais aussi d'autres qui représentent la religion chrétienne, comme le pape copte Tawadros II ou le norvégien Olav Fikse Tveit, qui est secrétaire général du Conseil oecuménique des Eglises. En tout, 86 pays ont fait le déplacement.

Prévu sur deux journées -- hier et aujourd'hui -- les sujets évoqués portent sur «l'identité arabe de Jérusalem et sa mission», «l'éveil des consciences au sujet de la question de Jérusalem» et «la responsabilité internationale à l'égard de Jérusalem». Côté arabe et musulman, on note la venue du président palestinien Mahmoud Abbas, celle du SG de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheït, ainsi que celle du SG de l'Organisation de la conférence islamique (OCI), Youssef Al Otheimine, ou encore celle de Abdelaziz Al-Touijri, SG de l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture (Isesco).

Le contexte, on le devine aisément : la déclaration de Trump, au début du mois dernier, annonçant que l'ambassade américaine serait bientôt transférée de Tel-Aviv à Al-Qods. On se souvient que face au tollé que la nouvelle a provoqué dans le monde, l'administration américaine avait adopté un ton qui se voulait rassurant en affirmant que le déménagement effectif n'aurait pas lieu avant au moins deux ans. Est-ce bien vrai ? Selon l'AFP, Netanyahou a fait hier une confidence à des journalistes qui l'accompagnaient dans son voyage en Inde en leur disant : «L'ambassade va être transférée à Jérusalem plus vite que vous ne le pensez, sûrement d'ici un an»...

Une option stratégique...

Mais, s'agissant de contexte, il faut également évoquer le conflit au niveau de l'Unesco et la récente décision des Etats-Unis et d'Israël d'en claquer la porte, au motif que cette institution onusienne chercherait à nier le passé juif d'Al-Qods et d'autres lieux en Palestine. Rappelons quand même que la crise s'est déclarée suite aux condamnations adressée par l'Unesco à Israël en raison de sa politique de judaïsation de certains sites musulmans... De nombreuses atteintes à l'intégrité du patrimoine musulman ont été relevées et dénoncées.

Ce qu'il faut noter à propos de cette querelle autour de Jérusalem, c'est que l'on observe tout d'abord un rapprochement entre musulmans et chrétiens. Nous avons signalé la présence à la conférence du Caire de deux personnages importants de la chrétienté. Nous pouvons ajouter à ce propos que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, dont le pays préside actuellement l'OCI, est attendu le 5 février prochain au Vatican pour discuter de ce même sujet. Sachant que le pape François compte lui-même parmi ceux qui se sont élevés contre la décision de Donald Trump !

Il y a tout lieu de penser que ce rapprochement est délibéré et qu'il correspond à une option stratégique : ce n'est pas le fait d'une sympathie passagère ou d'une solidarité dictée par le hasard des circonstances.

Autre élément : l'insistance sur la question de la responsabilité internationale à l'égard d'Al-Qods, qui fait d'ailleurs l'objet d'un des trois grands thèmes de la conférence du Caire. La démarche, autrement dit, consiste moins à vouloir s'approprier la ville sainte contre les prétentions d'Israël qu'à affirmer son engagement à assumer, pour le compte de la communauté internationale, une responsabilité attachée au caractère spécifique de la ville, en tant que carrefour de plusieurs traditions sacrées.

Nos ancêtres les Jébusites

Enfin, troisième élément important à relever : l'appel à la jeunesse arabe et musulmane à s'impliquer dans cette querelle où il y va d'un héritage commun auquel il ne s'agit pas de renoncer. Mais cette implication, la chose est à souligner, engage un combat qui ne s'exprime pas à travers une violence quelconque, ni celle des mots ni celle des armes, mais plutôt à travers un travail de mémoire et de justice.

L'université d'Al-Azhar, à laquelle il n'est pas question d'accorder ici une autorité qui ne serait pas la sienne, a cependant le mérite de présenter sur son site un document intéressant, et très utile du point de vue de ce combat très intellectuel qui s'offre à la jeunesse arabe et musulmane. Contre un argument implicite qui ferait valoir l'ancienneté de la présence juive par rapport à la conquête musulmane, on rappelle, de façon certes un peu audacieuse, que les «Jébusites» sont les véritables fondateurs de la ville de Jérusalem, bien avant la venue même d'Abraham (Ibrahim) et qu'ils se confondent avec les ancêtres des Arabes!

Ce document, signé du Grand iman d'Al-Azhar, poursuit en affirmant que la Loi et la Torah sont apparues en Egypte avant l'arrivée des Juifs à Canaan, et que la présence juive dans la ville de Jérusalem n'a pas dépassé un total de 415 ans... En outre, l'histoire de la ville a été une succession de tentatives d'appropriation -- Babyloniens, Grecs, Romains et Croisés -- dans la lignée de laquelle s'inscrit la tentative sioniste, dans la mesure où elle relève d'une volonté de monopolisation... Certaines assertions sont naturellement sujettes à débat, peut-être à contestation, mais le document ouvre du champ !