Madagascar: Ravalomanana - Rajoelina - Alliance vouée à l'échec

« Contre nature ». Connaissant la personne, cette collaboration ne sera jamais franche. Quoi qu'il en soit, le peuple malgache qui, actuellement subit de plein fouet les effets néfastes d'une mauvaise pratique politique qui a duré plus de 50 ans et des crises politiques à répétition, ne peut rien espérer d'une éventuelle aliance « contre nature » entre les deux personnalités, notamment en termes de résultat. Certes, une association Ravalomanana - Rajoelina pourrait provoquer un « tsunami » contre le régime actuel. Nul n'ignore cependant que cela risquerait de provoquer une crise sans précédent qui plongera de nouveau le pays au fond du gouffre, car une lutte acharnée sera déclenchée par la suite entre les deux personnalités pour reprendre les rênes du pays. De son côté, Marc Ravalomanana cherche à tout prix des moyens pour reprendre son « business ».

Un silence qui signifie, peut-être que la réponse est « non ». En effet, aux yeux des observateurs, une éventuelle alliance entre les deux principaux protagonistes de la dernière crise est vouée à l'échec. Si Marc Ravalomanana tend la main au numéro Un de la Révolution orange, c'est parce que la ministre de la Justice, Rasolo Elise Alexandrine a remis sur le tapis la décision de Justice le condamnant à une peine de travaux forcés à perpétuité pour l'affaire 7 février. Une condamantion qui risquerait de remettre en cause sa candidature à l'élection présidentielle qui aura lieu cette année. Bon nombre d'observateurs dénoncent un calcul politique derrière cet appel pour une alliance avec Andry Rajoelina. Sinon, pourquoi aura-t-il besoin d'une collaboration avec celui que lui et ses partisans ont toujours traité de « putchiste ».

