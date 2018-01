Madagascar: Antananarivo - Des panneaux publicitaires ne respectant pas les normes

Des opérateurs commencent en tout cas à dénoncer cette attitude du DUD de confier des travaux à des régisseurs amateurs. Qui plus est, ces infrastructures étant installées sur des lieux publics très fréquentés, leur fragilité risque de provoquer des accidents. Il s'agit, en somme d'installations faites sans respect des normes et qui risquent de mettre en danger la vie d'autrui.

Pour rappel, la DUD a octroyé ces derniers temps des autorisations à des entreprises pour installer et exploiter des panneaux publicitaires ainsi que des espaces commerçants dans certaines rues de la Capitale. Des travaux visiblement faits par des non professionnels, puisque pour ne prendre que le cas des panneaux publicitaires par exemple, ils sont apparemment montés avec des tôles d'une petite épaisseur qu'au premier coup de vent, ils ont été froissés.

