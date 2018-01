Madagascar: Concert classique du Midi - « Ny Andovy » affiche complet

« Ny Andovy », la pléiade de musiciens classiques.

Pour la énième fois, la salle de l'Institut français à Analakely a été remplie par les passionnés de musique classique. « Ny Andovy » à l'affiche, les inconditionnels se sont abreuvés de la musique classique le temps d'un après-midi.

Si le répertoire s'est fait avec le concerto in D Minor de Bach, Concerto in D Minor de Quantz et du « Grandebourgeois » No.4 de Bach, les huit musiciens ont eu le loisir de partager cette passion pour la musique classique. Mettant en exergue flûte, piano, violon, violoncelle et viola, la ribambelle d'artistes s'est accordée harmonieusement tels les membres d'un seul corps.

Effectivement, « Ny Andovy » est formé de huit musiciens issus de plusieurs formations. Vitou Razafitrimo au piano, Lalasoa Rajoelisolo et Agnès Joignerez aux flûtes, Joachim Rakotoniaina, Samuthiah Andrianarivelo et Ravo Raboanarison aux violons, Kiady Rakotomalala au violoncelle et Heravais Rabarison au violon, l'équipe trouve sa force dans la diversité de ses membres. Pour le mois prochain, place à l'ensemble Laka et le pianiste Hery Andrianirina.