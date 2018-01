Madagascar: Kignapping à Antanimena - Le propriétaire de la bijouterie Kalidas enlevé hier soir

Alertés de ce fait, des éléments de l'Unité d'intervention rapide de la Police à Tsaralalàna ont débarqué sur les lieux quelques minutes plus tard. Ainsi, la course poursuite est lancée. Immobilisée sur les lieux du crime, la voiture de la victime a été amenée au commissariat central de Tsaralalàna. Selon les informations, la victime appartiendrait à la communauté hindoue à Madagascar. Il en serait le Président. Les « Karana » opérant dans la bijouterie dans la capitale sont presque membres de cette communauté.

L'acte a eu lieu vers 18 heures 30 sur la rue devant la villa Pradon quand la voiture noire de marque Hyundai transportant cet Indo-pakistanais était bloquée dans des embouteillages. Selon les témoins ayant assisté à la scène, quatre individus armés de deux fusils d'assaut Kalachnikov et sur deux scooters ont soudainement encerclé la voiture avec trois personnes à son bord, le propriétaire de la bijouterie Kalidas et ses deux gardes de corps. Les bandits ont tiré en l'air. Puis, deux hommes se sont approchés de la portière derrière laquelle se trouvait leur cible.

