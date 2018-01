Madagascar: Évasion d'Houcine Arfa - Levée de boucliers des pénitentiaires

La déclaration déplore que « nous constatons que ce sont systématiquement les agents pénitentiaires qui subissent les conséquences de l'exécution des ordres qui leur sont donnés malgré les risques et l'insuffisance matérielle comme les véhicules cellulaires et les armes ». La déclaration ajoute, par ailleurs, «nous encourageons la poursuite des enquêtes sur cette affaire pour mettre en lumière toute la vérité et rétablir la justice ». Le SPAPM et SNIAP insistent sur le point que leurs collègues n'ont fait qu'exécuter les ordres.

Défense. « Sur l'affaire concernant l'évasion d'un ressortissant français ayant entrainé la détention préventive de trois agents pénitentiaires, les syndicats au sein de l'administration pénitentiaire se lève et fait cette déclaration ». C'est par cette phrase que les organisations syndicales au sein de l'administration pénitentiaire que sont le SPAPM et SNIAP ont introduit leur annonce d'hier. Devant les journalistes, à Antanimora, hier, ils ont appelé à la mise en liberté provisoire de leurs collègues.

