Madagascar: Tourisme - Relance réussie, des croisiéristes attendus ce jour à Diego et Nosy-Be

La relance du secteur tourisme avance bien, selon le ministre Roland Ratsiraka.

Les activités et la situation dans le secteur du tourisme sont revenues à la normale, malgré les graves impacts de l'épidémie de peste et du cyclone Ava, selon le ministre de tutelle, Roland Ratsiraka.

70% des infrastructures des hôtels et restaurants du littoral Est ont été détruites par le cyclone Ava. Mais les travaux de réhabilitation avance à grands pas, d'après le ministre du Tourisme, Roland Ratsiraka, qui a organisé une conférence de presse hier à son bureau à Tsimbazaza. « C'est l'électricité qui pose encore problème, mais les responsables ont déjà affirmé que tout reviendra à la normale bientôt », a-t-il noté. Pour soutenir cette reprise du secteur du tourisme, le ministre a annoncé l'arrivée des croisiéristes qui ont programmé des touchées à Diégo et à Nosy-Be. Outre les recettes pour les ports, plusieurs filières bénéficieront également de cette arrivée en masse de touristes. Pour ce jour, 300 tuk-tuks à Diégo sont déjà réservés pour servir les croisiéristes, d'après les informations. Pour cette ville, 200.000 euros de recettes issues des croisiéristes sont prévues pour les opérateurs touristiques et les transporteurs, d'après le Ministère.

Reprise. Cette relance rapide du tourisme a déjà été constatée, après les deux mois de galère causée par l'épidémie de peste, en octobre et novembre 2017. Dès le mois de décembre, les statistiques ont affiché une reprise intense des activités. Par rapport à décembre 2016, le nombre de touristes étrangers accueillis à Madagascar a augmenté de 10% durant le mois de décembre 2017, avec plus de 40.000 touristes enregistrés. D'après le ministre Roland Ratsiraka, des efforts sont menés pour renforcer le tourisme aussi bien au niveau local qu'international. « Des formations sont déjà organisées pour les chômeurs pour améliorer les services touristiques et faciliter la recherche d'emplois pour ces personnes.

En ce qui concerne la promotion des sites touristiques, plusieurs activités sont en vue. La Journée d'assainissement du 10 janvier dernier en fait partie, car il s'agissait, entre autres, de sensibilisation pour la préservation de l'environnement, la propreté et la lutte contre les maladies épidémiques », a indiqué le ministre. Pour les touristes étrangers, l'obtention de visa à Madagascar est également facilitée, avec la mise en place de l'e-visa, conformément aux recommandations de l'OMT (Organisation Mondiale du Tourisme), d'après les explications du ministre Roland Ratsiraka. Bref, les perspectives 2018 sont bonnes pour le secteur du tourisme.