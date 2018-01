Cameroun: Crise anglophone - Le proviseur et le censeur « sécessionnistes » limogés.

La rumeur sur les attaques des « hors la loi » est partie des établissements secondaires de la meme et du fako. Notamment du lycée de Malende-Muyuka. Le proviseur et le censeur convaincu d'intelligence avec les sécessionnistes ont été limogés de leur fonctions par le ministre des enseignements secondaires le mercredi 17 janvier au soir.

La ville de Buea notamment est entrée en ébullition. Les parents ont accourus vers les écoles et les lycées pour retirer leurs enfants. Malgré les assurances du gouverneur, rien n'y fit. Il n'en fallait pas plus pour que l'opération « école morte » reprenne insidieusement. Quelques rares parents ont eu le courage d'envoyer leurs enfants à l'école hier mercredi 17 janvier.

