Madagascar: ONTM - Remise des lots aux lauréats du concours de photos

En revanche, un peu moins de 3 000 internautes ont fait un « Like », a déclaré Joël Randriamandranto, le PCA de l'ONTM, lors de la remise des lots aux trois lauréats du concours photos qui s'est tenue hier à l'hôtel Sakamanga. Les partenaires de l'ONTM, notamment Air Madagascar, Air France et Air Austral y ont été présents.

Et le thème a été axé sur « Voyage à Madagascar ». Les participants ont capté et partagé avec les internautes leurs plus belles photos de la Grande Ile. « L'objectif a été atteint, car le nombre de visiteurs de notre site web a augmenté avec plus d'intérêts sur certaines pages. Le jeu a également remporté un franc succès avec 108 participants ayant posté leurs photos.

