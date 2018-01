Madagascar: Annulation de vols avec Ewa Air, les passagers s'interrogent !

En effet, des vents fort dépassant les limites autorisées subsistent sur Diego Suarez, et rendent quasi impossible l'atterrissage. L'évolution de la situation est ainsi suivi en temps réel, les équipes d'Ewa Air sont mobilisées et peuvent être en mesure de déclencher des vols dès que les conditions le permettent de nouveau.

Le moment où l'avion de l'Ewa Air a atterri à l'aéroport Diego, au lieu d'embarquer leur passagers, l'avion a amené des passagers d'Air Madagascar à Antananarivo ! Les voyageurs étaient déçus, fatigués sans être informés de la situation. Pendant ce long moment d'attente à l'aéroport ils n'ont reçu ni à boire ni à manger, c'est un moment difficile pour ces voyageurs surtout pour ceux qui ont des enfants. Jeudi le 11 janvier c'était comme la foire à l'agence Ewa Air, des voyageurs fortement stressés et même les personnes sur place dans le bureau criaient de plus en plus fort.

L'agence n'a pas pris en charge les jours supplémentaires où les passagers doivent patienter le temps que le service reprenne. Tout les passagers censés voyager dimanche 7 janvier sont resté sur place, l'agence avait annuler ce vol sans plus d'explication. Quand aux passagers, ils n'étaient pas informer de la cause de l'annulation de vol ni quand le prochaine vol aura lieu. Ils sont obligés de rester à l'aéroport au cas où l'agence reprend le vol. le 10 janvier les passagers sont restés dès 7 h du matin jusqu'à 17h à l'aéroport en espérant qu'ils vont enfin partir.

