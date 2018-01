Madagascar: Les travailleurs de l'ombre - Boto Gilbert, le faiseur de champion

Ses apparitions se raréfient ces derniers temps, mais il reste toujours actif dans cette discipline. Boto Gilbert est un technicien chevronné du kick-boxing malgache.

Il a baigné dans cette discipline depuis environ 17 ans. Après plusieurs années à avoir occupé le poste de coach, il vise un nouveau palier. C'est un travailleur de l'ombre, un grand faiseur de champion dans le monde de la boxe pied-poing malgache. Boto Gilbert a commencé le kick-boxing en 2001 avec le club du CKTS au RTS Fiadanana.

A l'époque, la fédération était en veilleuse où les combattants manquent de tournois et de rencontres. En 2009, il a décidé de créer le club Lion Force. En 2016, le club dispose d'un nouveau dojo de 300m² au sous-gradin Mahamasina dédié à la musculation, un vestiaire avec douches, des toilettes, des bureaux et une grande salle pour les séances d'entraînement. Si auparavant, le club s'est spécialisé uniquement pour le kick-boxing, avec l'ouverture de cette nouvelle salle, plusieurs activités seront proposées entre autres la boxe thaï, la musculation, la cardiographie, le zumba, le fitness, la remise en forme, la danse et bien d'autres.

En neuf ans d'existence, le Lion Force figure parmi les clubs phares du pays. Il a produit des champions de Madagascar, de l'Océan Indien, d'Afrique et a remporté des titres mondiaux. Les combattants vedettes du club sont Jakoba Gilbert, médaillé de bronze au Championnat du monde, Herinirina Jean Christian alias Menavolo, vice-champion du monde et double champion d'Afrique, plusieurs fois champion de Madagascar, Mahery Rakotonirina, vice-champion d'Afrique et champion de l'Océan Indien.

Depuis 2013, il est devenu entraîneur national. Ses protégés en tant que coach figurent les champions du monde Justin Zafy Mariamo dit Lavakely chez les -47 kg au kick-light et de Faratiana Razanabahoaka, sacrée chez les -52 kg au low-kick. Avec l'élection du nouveau président de la fédération malgache de kick-boxing et disciplines associées, Boto Gilbert fera partie des candidats. « Je me prononcerai la semaine prochaine sur mes programmes » a-t-il déclaré.