Cote d'Ivoire: Communication - Le CICG lance un magazine pour expliquer toutes les actions du gouvernement

Le Centre d'information et de communication gouvernementale (CICG) a lancé son magazine dénommé "Impact développement", le mardi 16 janvier 2018 à l'auditorium de la Primature à Abidjan-Plateau.

Représentant le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, le ministre Bruno Koné a fait savoir que ce magazine vient combler un vide. « Les efforts du gouvernement et leurs impacts doivent être expliqués, analysés afin que nos populations se l'approprient », a t-il expliqué. Selon lui, ce type de communication doit continuer de manière plus forte. Il a annoncé, la tenue d'un séminaire gouvernemental sur la stratégie globale de communication d'ici février 2018. Le directeur du CICG, Bakary Sanogo, par ailleurs, directeur de publication du magazine, rappelant la mission principale de sa structure a fait remarquer qu'il s'agit d'apporter un soutien robuste aux activités du gouvernement : « Notre défi est de montrer les acquis et d'en faire un large écho, chiffre et images à l'appui ».

Il a dit que ce magazine est un mensuel de 16 pages et composé de plusieurs rubriques telles que "Les résultats et impacts", "Gros plan", "En action", "Sur le terrain", "Plus loin avec", "Arrêt sur images", "3 questions à" et "10 chiffres sur le développement" et disponible en version numérique sur www.gouv.ci et les réseaux sociaux du gouvernement. Un dossier sur l'eau portable, une interview avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le point des travaux de la baie de Cocody et bien d'autres sont au menu du premier numéro. Une vidéo de plus de 5 min retraçant les actions du Premier ministre depuis sa nomination de janvier 2017 à janvier 2018 a été présentée à l'occasion de la cérémonie.