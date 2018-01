Cote d'Ivoire: Concert jazz - Steven Amoikon, c'est du sérieux

La vitesse de jeu de Steven s'est accrue en 6 mois. Ça donc été du sérieux cette soirée-là. Et la chanson « Ces soirées-là » reprise en chœur par le public et par tous les musiciens montés en rappel sur scène ne pouvait pas si bien tomber.

Le musicien et son groupe d'amis ont offert au public venu à Azalai Hotel un spectacle décontracté derrière lequel se dissimule un travail sérieux qui en dit long sur les ambitions du pensionnaire de Berklee college of music.

Une foule d'amoureux de musique complexe composée aussi bien pour se distraire mais davantage pour s'adresser au sens, a afflué à Azalai hôtel pour écouter et voir le Mérikia band. Le Mérikia band c'est essentiellement Jean Ebo au piano, N'cho Edihamed à la trompette, Moise Lavry à la batterie, Henoc Konan, le chef d'orchestre à la basse et Steven Amoikon le lead à la guitare. Ce dernier, pensionnaire de Berklee college of music de Boston où il travaille dur avec les meilleurs de la planète musique, est revenu sur ses terres se ressourcer, se reposer.

Mais on le sait les artistes jouent tout le temps. Jouent pour jouer, jouent pour travailler, joue pour se reposer. Pour se reposer à Noel, le guitariste friand de partage a convoqué ses amis- c'est devenu un rituel- pour une prestation variée. Etaient sur le podium donc Eva Sita, la vingtaine, métisse ivoirienne diplômée de lettres mais dans les veines de qui ruisselle l'art : musique et mode. Interactive, celle qui a ouvert le bal a tout de suite éveillé et égayé le public.

Bande de joyeux

Place a été cédée à une fille aux cheveux longs qui monte sur scène. Dans ses veines à elle aussi, coule la musique. Elle a de qui tenir en effet. Fille d'un père pianiste, arrangeur, premier prix du conservatoire de Lyon, et d'une mère chanteuse américaine, titulaire d'un master en industrie musicale, c'est le plus naturellement du monde que les pas de Kym la conduisent partout où pleut la musique. C'est à Nancy en France, à l'école de musique qu'elle rencontre Steven alors en formation en guitare et elle en chant. Les deux se font complices et bossent ensemble. Steven partit renforcer ses capacités à Boston, Kym s'octroie les services complices de Pierre Mazoyer. Sur la scène d'Azalai hôtel pleine de personnes d'intérêt dont Jean-Luc Bédié, Amoikon Kouakou Banga, le maire d'Abengourou pour n'en citer que deux, Pierre Mazoyer et Kym déroulent, aidés par le Merikia, le répertoire de la chanteuse Tana. Sa musique comme un caméléon chausse les couleurs différentes et poursuit son voyage dans des univers insoupçonnés. Tantôt funk, tantôt rap, tantôt blues, on en perdrait son latin.

Mais Kym elle, sait où elle nous mène. Arrive le chant Peaceful struggle (bataille pour la paix). Un titre inclassable où le rythme empeche de tenir en place et où Steven et Pierre, les deux guitaristes se partagent les interventions efficaces. Au milieu de ces notes se glisse la voix éraillée et chaude de Kym dont le scat (art d'improvisé avec les onomatopées) se fait saisissant. Le public valide son passage par des applaudissements. Quand ils descendent de scène Pierre et elle, le bassiste Henoc cède lui aussi la place à Alexandre Bilé le monsieur Marcus Miller d'Ivoire. Mais à la surprise générale point de Marcus Miller même si les slaps se font entendre. Point de Detroit tiré de l'album Renaissance, ni Tutu, ni So what, les pièces qu'il a l'habitude de présenter avec brio. En lieu et place, trois titres : Last minute, Brand new, Hunger. Des titres bien plaisants mais dont la charpente souffre de trop ressembler aux compo de Marcus, surtout que dans le jeu, Alexandre reste gros reproducteur du style Miller fait de slap. Mais mieux vaut ressembler au meilleur qu'au pire et Alexandre a tout le temps de prendre ses propres marques. Il n'a qu'une vingtaine d'années et deux ans de basse. Seulement.

C'est autour de Steven de jouer. Lui aussi propose en guise de compo perso, des mélodies bien africaines, avec un Henoc bien en place pour une composition rappelant le groupe Ultramarine avec Etienne M'Bappe à la basse. Rappelant à d'autres moments, les recherches de Georges Diby avec les Mewlessels. C'est dire que Steven Amoikon c'est du sérieux. Ses compositions sont pétries de recherche, et exhalent l'effort pour la quête du beau reléguant aux oubliettes les compositions paresseuses et simplistes. Un peu partout le spectre Akan du ahoco, avec le djembé Sahélien le tout enveloppé dans un jeu de guitare avec des accords barrés sans barré complet. Des accords plus clairs, moins sombres et tristes et débarrassés d'impuretés (fausses notes, précipitations). La vitesse de jeu de Steven s'est accrue en 6 mois.

Ça donc été du sérieux cette soirée-là. Et la chanson « Ces soirées-là » reprise en chœur par le public et par tous les musiciens montés en rappel sur scène ne pouvait pas si bien tomber. C'est elle qui a mis fin à cette soirée proposé par le Merikia band d'ailleurs annoncé en première partie du prochain concert des Magic Systems.